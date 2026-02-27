A incerteza é o novo ‘bull’

Na mesma semana em que finalmente a chuva e o mau tempo deram algumas tréguas ao território nacional, o sol também se mostrou radiante nas inúmeras empresas que apresentaram resultados.

Ao mesmo tempo que Trump acena com mais tarifas, a guerra na Ucrânia vai a caminho do quinto ano e a Europa continua sem saber bem para que lado se há-de virar em termos de investimento para as próximas décadas. O que nos dizem os mercados? Que está tudo bem e que já “comemos incerteza ao pequeno-almoço”, como dizia, e bem, o diretor-adjunto do DN, Nuno Vinha, por estes dias em conversa na redação.

Senão, vejamos: Millennium BCP? Lucros recorde. EDP? Lucros recorde. Caixa Geral de Depósitos? Lucros recorde. Axa? Lucros recorde. Allianz? Lucros sobem 8,5%. Indra Group? Lucros disparam 55%. Veolia? Lucros avançam mais de 10%. Salesforce? Lucros crescem 20%.

Nos mercados, o estado de euforia vai sendo contrabalançado pelas naturais correções das sessões que sucedem aos dias de anúncio de resultados, mas o cenário é animador. Como, aliás, têm referido os relatórios que tentam prever como vai andar a atividade económica mundial em 2026 - o da Coface, de que falamos nesta edição, incluído. Intitulado O Momento da Verdade, o relatório anual publicado pela seguradora de créditos, e apresentado na semana passada em França, mostrava algo que já começáramos a adivinhar no final do ano passado: estamos há tanto tempo a falar de incerteza, que ela se tornou no novo normal.

Ou seja, os comportamentos que são geralmente esperados por parte das empresas e particulares, para fazer face a esses momentos de indefinição - retração de consumo, diminuição do investimento, diversificação controlada da carteira de clientes -, não se estão a verificar. Na verdade, as estimativas apontam para o contínuo crescimento da economia mundial - e os resultados que agora começam a ser apresentados, relativos às atividades das empresas no ano passado, parecem confirmar, precisamente, essa tendência.

No fundo, está a acontecer o mesmo que ocorre quando as tragédias se tornam muito recorrentes ou o número de mortes num acidente é tão elevado, que começamos a dessensibilizar - a psicologia chama-lhe psychic numbing, ou entorpecimento psíquico. Na verdade, é um mecanismo de defesa que o nosso cérebro usa, a determinada altura, porque deixa de conseguir processar tal nível de sofrimento. Quando estamos a falar de um número elevado de vítimas, por exemplo, é impossível sentirmos igual dor por cada uma delas, porque isso nos destruiria.