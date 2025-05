A intrincada relação entre a cibersegurança e o reacender do conflito Israel-Palestina

Nos últimos anos, a cibersegurança emergiu como um elemento crítico no contexto do conflito Israel-Palestina, adicionando uma nova dimensão ao já complexo cenário político e militar da região. No artigo deste mês e face à atualidade dos acontecimentos, exploro aqui de forma breve, a intrincada relação entre as questões de cibersegurança e o reacender do conflito, salientando como as ameaças e as ações cibernéticas têm desempenhado um papel fundamental nesse contexto.