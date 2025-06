A invasão de estrangeiros e outros populismos

O medo, o susto provocado pelos estrangeiros, é a pseudo enchente dos que vêm sem condições, dos que vêm trabalhar na apanha dos frutos silvestres no Sudoeste alentejano, para a apanha ilegal da ameijoa no Estuário do Tejo, dos que atravessam as nossas cidades grandes e médias a entregar comida de bicicleta para fazerem uns míseros 80 centavos, ou um euro, por entrega.