A invasão extra-terrestre

"Algumas pessoas compararam a ascensão da IA a uma invasão extra-terrestre", diz o futurista Gerd Leonhard, "em que seres infinitamente mais inteligentes de outros planetas chegam e conquistam." A imagem de um disco voador projectando um feixe de luz sobre ele ilustra uma das comparações mais interessantes do novo filme "LookUpNow", que Leonhard lançou na semana passada..O título é inspirado no filme da Netflix "Don"t Look Up", que satirizou a forma como nós, como sociedade, ignoramos as crises à nossa frente até ao ponto de não retorno. No filme, era um asteróide que acaba por destruir a Terra. No documentário de Gerd Leonhard, realizado por Christopher Sean Nolan, é o desenvolvimento descontrolado da Inteligência Artificial.."Agora, somos nós que estamos a construir mentes digitais que talvez se tornem mil milhões de vezes mais inteligentes que nós.".Leonhard é um realista-optimista, cuja abordagem se afasta do tom catastrófico dos especialistas que avisam para o perigo existencial da IA. O futurista europeu aponta para o potencial negativo da IA se for deixada à mercê de empresas, mercenários e até governos sem escrúpulos, mas prefere olhar para aquilo que pode ser feito para o evitar em vez de lançar o pânico.."O filme é um apelo para que as pessoas discutam como minimizar os malefícios", disse Leonhard, numa conversa que tivemos após a estreia de LookUpNow. "É um apelo para as pessoas trabalharem nisto juntas.".Há um sentido de grandiosidade que corre em paralelo à urgência do momento. Leonhard não poupa nas comparações fantásticas: fala num "Bing Bang" da Inteligência Artificial e chama o ChatGPT de "momento Sputnik" da IA. Os efeitos deste avanço tecnológico, que domina as conversas e o investimento desde o final de 2022, já se começam a sentir e vão acelerar..Há o problema dos "deepfakes", que se não forem regulamentados levarão a uma incapacidade generalizada de distinguir entre verdadeiro e falso; há a eliminação de postos de trabalho e a sua substituição por modelos de IA generativa que fazem o mesmo em metade do tempo; há a produção de texto e arte sintética, usando artistas humanos como inspiração mas sem os compensar; campanhas de desinformação política; e a consciencialização de que todo este poder pode ficar nas mãos de uma oligarquia digital que já comanda (quase) tudo o resto.."Estamos a brincar com a maior força tecnológica alguma vez criada, e potencialmente a força mais destrutiva desde a fusão nuclear", atesta Gerd Leonhard no filme..Mas o outro lado é igualmente incrível. A IA tem potencial para fazer quintuplicar o PIB mundial; fazer acelerar o progresso de forma inédita; encontrar soluções tecnológicas para crises como as alterações climáticas, doenças incuráveis e fome nos países mais pobres do mundo; tornar-nos em "super-humanos" capazes de transcender as nossas limitações naturais..A diferença de resultados, alega Leonhard, dependerá da nossa acção neste momento. O futurista visualiza um "Bom Futuro" e defende a criação de um conselho global para estabelecer os padrões de utilização e desenvolvimento da IA, da mesma forma que foi feito com o armamento nuclear. A União Europeia está mais avançada nesse aspecto, depois de o Parlamento ter aprovado uma legislação pioneira (AI Act) em Junho passado, que Leonhard considera ir na direcção certa.."É uma coisa boa para proteger a privacidade, a dignidade humana e o trabalho", considerou, ressalvando que a Europa é muitas vezes vista como um empate ao progresso, um museu cheio de coisas antigas. "Temos de ser progressivos ao mesmo tempo que somos cuidadosos", afirmou..Leonhard, CEO da The Futures Agency, está a trabalhar na ideia de um congresso para o Bom Futuro, que poderá acontecer no Brasil. Será um evento global com especialistas e representantes de todas as nações, que no final produzirá um manifesto..A ideia é cimentar esta noção de que não será suficiente que apenas um ou dois blocos tomem medidas restritivas, mantendo um equilíbrio entre o entusiasmo e o realismo. É assim que Leonhard olha também para o potencial financeiro da indústria.."Se a IA puder aumentar o PIB em 5 vezes, estamos a olhar para uma mina de ouro", referiu. "Mas temos de ter sabedoria a distribuir o dinheiro.".É isto, creio, que não se pode deixar nas mãos do mercado. O dinheiro traduz-se em poder, e já está demasiado concentrado nas mãos de muito poucos.