A marca Portugal precisa de novos voos

Já no início de outubro, em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF, o presidente do Turismo de Portugal disse que "tem havido, nos últimos anos, um crescimento muito acentuado do mercado dos Estados Unidos e do Canadá que vieram diversificar a oferta e acrescentar valor. O mercado onde o setor do turismo está posicionado é de maior valor acrescentado do que era o de há anos e, naturalmente, isso tem repercussão ao nível do gasto médio do turista em Portugal". É a valorização da "marca Portugal", que Carlos Abade considera que ganha importância com as rotas da companhia aérea de bandeira nacional. "A penetração do setor do turismo em mercados como os Estados Unidos ou mesmo no Brasil tem muito a ver com a capacidade que a TAP teve de fazer rotas e de as colocar estrategicamente nestes mercados", reforçou.