A mesma robustez pode custar muito mais recursos

Duas empresas podem absorver a falha de um fornecedor crítico sem interromper entregas e, ainda assim, pagar custos muito diferentes por essa robustez. Numa, a proteção assenta em semanas adicionais de stock, capacidade de reserva e liquidez mantida por precaução. Na outra, parte dessa segurança vem de uma segunda origem que já produz, de uma operação capaz de mudar rapidamente o mix e de contratos que permitem ajustar volumes. Para o cliente, o resultado pode ser semelhante. Para a empresa, a quantidade de recursos necessária para o garantir pode ser muito diferente.

Essa diferença é também uma questão de produtividade. Stock, liquidez, capacidade e conhecimento de reserva não são desperdício só por estarem disponíveis; compram tempo e opções quando algo falha. Mas continuam a consumir capital, espaço, horas de gestão e capacidade que não pode ser usada noutro sítio. Operar sem folga não é o objetivo. O que interessa é perceber quanto custa manter o nível de robustez de que o negócio precisa.

A OCDE, numa revisão de 2025 sobre resiliência das cadeias de abastecimento, distingue duas respostas que interessam a esta conta. A redundância, através de inventário, fornecedores adicionais ou capacidade disponível, protege, mas tem custos; a flexibilidade pode responder a choques sem exigir a mesma duplicação de recursos e, em alguns casos, apoiar simultaneamente resiliência e desempenho económico. Isto não significa que a flexibilidade seja sempre superior. Significa que duas arquiteturas de proteção podem entregar robustez semelhante com custos económicos diferentes.

A produtividade agregada portuguesa, lembra a OCDE, depende também do desempenho das empresas e da forma como os fatores produtivos são utilizados. Quando capital, inventário, capacidade ou atenção de gestão ficam permanentemente presos a proteções que já não reduzem um risco relevante, a questão deixa de ser apenas de continuidade do negócio. Passa a ser também de utilização de recursos.

O custo fica espalhado pela empresa. Um fornecedor instável pode levar a mais inventário, prazos prometidos mais longos, expedições urgentes, capacidade deixada livre e até mais liquidez. Compras, operações, finanças e comercial podem estar, cada uma, a proteger a mesma dependência por caminhos diferentes. Cada decisão pode fazer sentido isoladamente; o custo total só se percebe quando se olha para o conjunto e se pergunta o que cada proteção ainda está a comprar.

Esta conta não se faz somando apenas euros. Um stock adicional tem custo financeiro e de espaço, mas pode evitar uma paragem que seria muito mais cara. Uma segunda origem exige homologação, testes, volume mínimo e atenção de compras; se demorar meses a arrancar, o seu valor perante uma rutura de duas semanas é limitado. Manter capacidade de reserva significa aceitar que parte dela não é usada, mas pode ser a única forma de recuperar um atraso sem falhar o cliente. O que interessa é comparar o recurso consumido com a consequência que evita e com o tempo em que a proteção consegue realmente ser ativada. A mesma proteção pode, além disso, ter um valor diferente consoante a sazonalidade, a concentração do cliente ou o ciclo de financiamento.

Em 2023, a Navigator explicou que a flexibilidade operacional lhe permitiu produzir mais pasta quando reduziu a produção de papel e colocar esse volume adicional em geografias onde a procura estava mais forte. A mesma capacidade produtiva tinha outra utilização possível. A Corticeira Amorim tomou uma decisão diferente: reforçou stocks de cortiça para estabilizar o abastecimento futuro de uma matéria-prima difícil de substituir. As duas decisões respondem a riscos diferentes e mostram por que motivo não há uma regra única entre flexibilidade e inventário.

Na prática, faz mais sentido rever estas proteções a partir da dependência que se quer cobrir do que por departamento. Se um fornecedor crítico falhar, convém listar tudo o que a empresa mantém para continuar a entregar: stock, segunda origem, reserva de capacidade, contratos, liquidez, prazos comerciais e até conhecimento duplicado. Depois é preciso verificar se essas proteções funcionam mesmo. Uma segunda origem que nunca produziu à escala não vale o mesmo que uma origem testada; uma linha de crédito que provavelmente desaparece quando a empresa entra em stress não é a mesma coisa que liquidez efetivamente disponível.

Só quando estas proteções são vistas em conjunto se percebe se alguma já deixou de acrescentar robustez. Uma segunda origem realmente operacional pode permitir reduzir algum stock. Uma operação mais flexível pode diminuir a necessidade de reservar tanta capacidade. Um processo bem documentado e partilhado pode reduzir a dependência de uma única pessoa. Não é automático: cada proteção tem uma função diferente. Mas quando uma melhora, vale a pena voltar a testar as restantes.

Sem esta revisão, as crises deixam herança operacional. Depois da pandemia, o impulso foi aumentar stock; depois dos semicondutores, procurar mais fornecedores; com novas tarifas, diversificar geografias. Muitas dessas decisões foram prudentes. O risco é continuarem anos depois, somadas umas às outras, quando a exposição original já mudou ou outra proteção passou a fazer o mesmo trabalho.

Seria igualmente um erro transformar esta lógica numa campanha contra buffers. Há negócios em que stock, liquidez ou capacidade disponível são a forma mais barata de garantir serviço; noutros, retirar essa margem de segurança apenas desloca o custo para ruturas, urgências e perda de clientes. O teste não é ter menos proteção. É conseguir o nível de proteção necessário sem imobilizar recursos que já não acrescentam resposta.

É uma conta especialmente importante quando o capital e a capacidade de gestão são escassos. Cada euro preso numa proteção que deixou de ser útil, cada hora reservada para um risco que já não existe e cada camada de complexidade mantida por hábito deixam de estar disponíveis para outra utilização. A produtividade não exige uma empresa sem folga; exige que a folga tenha uma função económica clara e seja revista quando essa função muda.

Preparar-se para o que pode correr mal continuará a ter um custo. A diferença está em saber se esse custo ainda compra robustez.