A nossa coca-cola: como americanizá-la?

A primeira coisa que faria, provavelmente, era começar por uma das costas. Ou Este ou Oeste. Há que escolher, pois não temos capacidades ilimitadas. Não dá para ir logo à Benfica. Deste modo, faria antes de mais um balanço e só então decidiria. A Costa Oeste tem menos pujança comercial, mas também tem menos concorrência (se é que tais coisas possamos afirmar sobre qualquer zona dos EUA). Já a Costa Este, apesar da concorrência ser extremamente puxada, tem a vantagem de ter uma forte ligação à Europa, nomeadamente a Portugal. As cidades com maior percentagem de cidadãos luso-americanos situam-se nos Estados de Massachusetts e Rhode Island. Mas, o maior potencial da Costa Este é mesmo Nova Iorque. Afinal, ainda hoje continua a ser uma verdade insofismável o verso da canção, "if you make it there, you make it everywhere".