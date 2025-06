A nova geografia global

Face a este confronto, pode ser admitido um terceiro bloco "não alinhado", ao Sul, ainda com esse nome do final do século XX, tendo novas e diferentes ferramentas diplomáticas, estando aberto à colaboração com ambos e fortalecendo-se com contrapartidas variadas. Neste panorama, insere-se uma potência gigante em população, a Índia, mas que ainda não tem estruturas militares e de projeção que possam competir com as lideranças referidas.