A primeira regra de uma 'startup' é simples: não morrer

Há uma pergunta que atravessa o capital de risco: como reconhecer um fundador vencedor quando ainda não há receitas, clientes estratégicos ou grandes headlines nos media? Antes da tração, antes da validação externa, tudo o que existe é uma pessoa. E é nesse vazio de métricas, quando tudo ainda é potencial, que se decide uma parte substancial do valor futuro.

Construir uma startup não é glamoroso. É gerir runway quando a caixa parece evaporar mais rápido do que entra. É fazer fundraising enquanto se mantém a moral da equipa, contratando e, por vezes, despedindo, para garantir sobrevivência. É viver sob pressão constante de métricas que nunca são suficientemente boas. É, muitas vezes, receber no mesmo dia a melhor e a pior notícia possível. O desafio não é linear: é caos, dúvida, cortes dolorosos, pequenas vitórias, mais dúvida e aprendizagem. Não morrer é, na verdade, a primeira grande conquista.

O fundador pode falhar em quase tudo: lançar o produto errado, contratar rápido demais, definir mal o preço, escolher o mercado incorreto ou levantar capital no momento menos apropriado. A diferença está na forma como encara os erros: como falha existencial ou como parte do processo. Os fundadores, que eventualmente constroem empresas transformadoras, aprendem cedo que sobreviver é mais importante do que estar certo. É esta recusa em morrer que distingue os outliers.

A experiência muda tudo. Trabalhar em contextos exigentes, muitas vezes internacionais, prepara os fundadores para decisões rápidas, responsabilidade precoce e pressão máxima. Quando operar nestes ambientes já é normal, aprendem a executar sem rede de segurança e a enfrentar situações complexas com naturalidade. Desenvolvem resiliência, ambição global e capacidade de mobilizar pessoas antes de haver qualquer prova objetiva de sucesso. Sabem convencer talento, investidores e parceiros quando tudo não passa de apenas narrativa e convicção.

Histórias de quase-morte de empresas icónicas ilustram esta verdade. Em 1997, a Apple sobreviveu a semanas de caixa com a ajuda de um investimento inesperado da Microsoft. No início dos anos 2000, o The LEGO Group esteve à beira da falência após anos de expansão descontrolada e perda de foco no produto principal, sendo obrigada a reestruturar profundamente o negócio e regressar ao core dos seus famosos blocos de construção para recuperar. Em 2008, a Airbnb teve de vender caixas de cereais para financiar operações e fotografar manualmente apartamentos para melhorar os anúncios e manter a empresa viva. Mesmo empresas icónicas vivem momentos em que a sobrevivência depende de decisões simples, focadas e impiedosamente executadas.

E há ainda uma forma mais silenciosa de morte: perder identidade. A pressão competitiva, as práticas de mercado e as expectativas trimestrais empurram para o mediano. O mediano é uma morte lenta. Parar de investir no que nos torna diferentes — cultura, produto, obsessão pelo cliente — é começar a desaparecer. Fundadores excecionais entendem que preservar a diferença é tão vital quanto preservar a caixa.

Antes da tração do mercado, os sinais mais importantes dos fundadores não estão nos indicadores financeiros. Estão nos padrões humanos: na resiliência profunda, na experiência em contextos exigentes, na ambição global, na capacidade de mobilizar outros e na independência de pensamento. Reconhecê-los exige julgamento, intuição informada e coragem para apostar antes do consenso. É nesse momento, quando tudo ainda é incerto e quase nada é prova, que se define a maior criação de valor. Sobreviver, aprender e manter a diferença; essa é a primeira regra de uma startup.