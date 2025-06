A realidade dos media

As consequências na publicidade são claras: os canais generalistas hoje em dia captam cerca de 35% do bolo publicitário quando no final do ano passado tinham cerca de 39% e chegaram a estar bem acima dos 50% há alguns anos. O cabo tem crescido e está acima dos 12%. E o total da imprensa, que chegou a ser o segundo meio que mais captava publicidade, hoje tem apenas cerca de 2% do mercado. O segundo lugar é ocupado pelo digital, que já está acima dos 30% e a publicidade de rua surge em terceiro lugar, a caminho dos 15% do total do mercado. Esta alteração de hábitos de consumo de media tem muitas causas - umas serão tecnológicas, outras serão editoriais - como demasiado foco na macro política e na intriga partidária e demasiada ausência de notícias de proximidade. Este é um campo que mereceria ser estudado, mas infelizmente as ideias feitas sobrepõem-se à curiosidade da descoberta.



Nota final: Cessa esta semana a minha colaboração no Dinheiro Vivo, que iniciei em 2017, a convite de Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, a quem agradeço a oportunidade e todo o apoio que sempre deu, agradecimento que estendo aos diretores do Dinheiro Vivo que também me acolheram ao longo destes anos.