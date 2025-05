A recessão que não foi notícia

O Governo está demissionário por fortes indícios de corrupção. Mas reparou que a economia entrou em queda ainda antes desta confusão? Os dados do INE indicam que a economia caiu no terceiro trimestre deste ano (-0,2%) e que o desemprego está a subir (três décimas em setembro). O cenário macroeconómico do Orçamento do Estado para 2024 já estava sob pressão ainda antes da sua aprovação e ainda antes da demissão do primeiro-ministro. A realidade política ultrapassou a realidade económica, mas há números, actos e omissões que não podem ser esquecidos. Sobretudo porque o período eleitoral irá branquear a conjuntura económica e esconder a falta de orientação estratégica de quem nos governa.