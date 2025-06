Alô, Bruxelas? Daqui o país do Eça 

O retrato que Eça de Queiroz fazia do país, do seu passado e presente, era demolidor, embora dolorosamente real. Em certos aspetos, essa aguarela permanece atual: "Fomos outrora o povo do caldo da portaria (...), da navalha e da taberna. Compreendeu-se que esta situação era um aviltamento da dignidade humana: e fizemos muitas revoluções para sair dela. Ficámos exatamente em condições idênticas. O caldo da portaria não acabou. (...) Este caldo é o Estado. Toda a nação vive do Estado. (...) Todos vivem na dependência: nunca temos por isso a atitude da nossa consciência, temos a atitude no nosso interesse."