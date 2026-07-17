Análise de Mercado. A escalada EUA-Irão que testa os mercados internacionais

Esta semana ficou marcada por uma nova escalada do conflito entre os Estados Unidos e o Irão.

Os ataques junto ao Estreito de Ormuz e a resposta iraniana voltaram a aumentar o prémio de risco geopolítico logo no início da semana, mantendo o Brent acima dos 84 dólares por barril e levando os investidores a reduzir a exposição aos ativos de risco.

A reação foi particularmente acentuada nos mercados asiáticos, enquanto as perdas na Europa e nos Estados Unidos permaneceram mais contidas.

Embora Donald Trump garanta que o Estreito de Ormuz continua aberto, o risco de interrupções numa rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito transportados a nível global continua a condicionar o sentimento dos mercados.

Ainda assim, apesar das declarações mais duras de alguns responsáveis norte-americanos, os preços do petróleo ainda não parecem refletir um cenário de conflito prolongado.