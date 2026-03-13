Análise de mercado. Choque do crude pressiona decisões dos bancos centrais

As últimas semanas ficaram marcadas por uma nova escalada de tensão no Médio Oriente, com disrupções recorrentes no Estreito de Ormuz a voltarem a colocar o mercado energético em alerta. O impacto mais visível tem sido no petróleo. Apesar de uma correção superior a 35 dólares no Brent no início da semana, o preço do barril continua próximo dos máximos recentes, refletindo a persistência do risco geopolítico numa rota por onde passa cerca de 25% do petróleo mundial.

A Agência Internacional de Energia anunciou, entretanto, a libertação de 400 milhões de barris de petróleo a partir das reservas estratégicas, num esforço para conter a subida dos preços. Vários governos seguem uma abordagem semelhante. Alguns procuram aliviar o impacto através da redução de impostos sobre combustíveis, enquanto outros recorrem também às suas reservas de petróleo. Estas medidas podem suavizar o choque no curto prazo, mas dificilmente serão suficientes no médio prazo para compensar uma disrupção prolongada na oferta. Se as perturbações no Estreito de Ormuz persistirem, a pressão sobre os preços tenderá a manter-se.

Neste contexto, os setores ligados à energia e à defesa continuam a destacar-se nos mercados acionistas. O aumento da incerteza geopolítica reforça a procura por segurança energética e por investimento militar, criando um suporte adicional para estas indústrias.

Curiosamente, as bolsas globais têm absorvido estes choques com relativa resiliência. Apesar da volatilidade associada aos acontecimentos no Médio Oriente, os principais índices norte-americanos continuam em níveis elevados, algo que tem suscitado algum ceticismo entre os analistas. O S&P 500 e o Nasdaq mantêm uma tendência positiva, sustentados pela força do setor tecnológico e pela perceção de que o conflito, embora prolongado, poderá permanecer regionalmente contido.

A evolução do preço do petróleo poderá, no entanto, tornar-se um fator decisivo para a dinâmica política do conflito. Ambas as partes têm sinalizado preparação para um confronto prolongado. Ainda assim, um aumento excessivo do custo da energia teria consequências económicas significativas. Nesse cenário, a pressão interna sobre a Administração de Donald Trump poderia aumentar, sobretudo se o impacto nos consumidores e na inflação se tornar demasiado elevado.

A próxima semana poderá trazer novos sinais para os mercados. Várias das principais autoridades monetárias reúnem-se para decidir sobre as taxas de juro, incluindo a Reserva Federal, o Banco Central Europeu e o Banco de Inglaterra. Apesar do potencial impacto inflacionista da energia, o cenário mais provável é o de manutenção das taxas atuais. Num ambiente marcado por elevada incerteza geopolítica, os bancos centrais tendem a privilegiar prudência enquanto aguardam maior clareza sobre a evolução do conflito e o seu impacto na economia global.