Análise de mercado. Geopolítica testa a resiliência financeira

Os mercados encerram a semana com o foco ainda concentrado no Médio Oriente, onde a relação entre os EUA e o Irão continuou a condicionar o sentimento dos investidores. Entre sinais contraditórios sobre cessar-fogo, novas rondas diplomáticas e episódios de tensão marítima no Golfo de Omã, o cenário permaneceu instável.

Ainda assim, os ativos de risco voltaram a demonstrar uma resiliência notável face aos acontecimentos geopolíticos, apesar de uma resolução do conflito parecer improvável no curto prazo.

Essa confiança ajudou o S&P 500 a manter-se muito próximo de máximos históricos durante grande parte da semana, apesar de alguns recuos pontuais na sequência de notícias de impasse nas conversações entre Washington e Teerão. O Nasdaq mostrou ainda maior robustez, permanecendo junto de recordes e reforçando a liderança do setor tecnológico nos mercados norte-americanos.

Em contraste com a serenidade das bolsas, o preço do petróleo voltou a subir e aponta para uma incerteza mais duradoura. O crude ultrapassou os 105 dólares por barril, refletindo receios de perturbações persistentes no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas mundiais de transporte energético.

Nos EUA, a persistência de preços energéticos elevados reduziu alguma convicção quanto a uma descida rápida dos juros por parte da Reserva Federal. O mercado continua a esperar uma política monetária mais acomodatícia, mas parece estar a subestimar a possibilidade de inflação elevada durante mais tempo.

Perante estas duas realidades contrastantes, índices em máximos históricos e petróleo a sinalizar pressões inflacionistas prolongadas, importa questionar se estamos perante uma demonstração da força da economia americana ou uma prova de complacência por parte dos investidores.