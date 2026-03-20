Análise de mercado. Médio Oriente pressiona energia

Esta semana, o conflito no Médio Oriente manteve-se no centro das atenções dos investidores, numa fase de clara escalada e com impacto direto nos mercados energéticos.

Os preços do petróleo Brent e do gás natural europeu prolongaram a subida, refletindo a crescente perceção de um conflito mais duradouro e abrangente do que inicialmente antecipado. A pressionar os preços estão os ataques a infraestruturas de produção e processamento energético em vários pontos da região. Além dos ataques a campos de gás no Irão, registaram-se incidentes no Qatar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, sinalizando um alargamento do risco à escala regional.

Até aqui, o principal risco estava associado à possível restrição do tráfego no Estreito de Ormuz. Os desenvolvimentos recentes vieram, no entanto, alargar esse risco à própria capacidade de produção de um dos principais polos energéticos globais. A possibilidade de uma disrupção prolongada na oferta global de petróleo e gás, aliada a uma retórica mais agressiva por parte do Irão, incluindo ameaças a infraestruturas energéticas de países vizinhos, eleva o risco de contágio regional, num cenário ainda altamente incerto.

A subida dos preços da energia está a reavivar receios inflacionistas, numa altura em que os principais bancos centrais ainda não declararam vitória sobre a inflação. O risco de um cenário de estagflação, com crescimento fraco e inflação elevada, poderá dificultar a atuação da política monetária.

Nos mercados acionistas, surgem sinais de ajustamento. As bolsas americanas, que demonstraram resiliência numa fase inicial, começam agora a refletir um aumento dos riscos, num contexto de menor complacência. O Dow Jones negoceia em mínimos anuais, enquanto o Nasdaq testa a zona dos 24.000 pontos.

Na Europa, a sensibilidade é maior, dada a dependência energética da região. O DAX negoceia próximo dos 22.800 pontos, junto dos mínimos do ano, enquanto o Euro Stoxx 50 segue abaixo dos 5.600. A combinação de crescimento frágil com pressões inflacionistas adicionais reforça os riscos para a economia europeia.

Neste contexto, os investidores preparam-se para maior volatilidade nos mercados financeiros. A ausência de uma resolução agrava as perspetivas económicas e geopolíticas a cada dia que passa. Novos ataques a infraestruturas serão determinantes para a trajetória dos preços do petróleo e para o sentimento global do mercado.