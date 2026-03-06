Análise de mercado. Olhos no Irão

Os mercados globais passaram a semana a reagir à escalada militar no Médio Oriente, após o ataque dos EUA ao Irão no fim de semana. O principal impacto fez-se sentir no setor energético, com o petróleo a subir de forma expressiva, à medida que os investidores incorporavam um prémio geopolítico associado ao risco de interrupções no fornecimento do Médio Oriente.

Uma das principais preocupações é a possibilidade de perturbações no Estreito de Ormuz, por onde passa uma parte significativa do comércio global de petróleo. Neste contexto, as ações do setor energético acompanharam a valorização do crude, enquanto as empresas de Defesa também registaram ganhos, refletindo a expectativa de um aumento das despesas militares num ambiente de maior instabilidade geopolítica.

Os ativos de refúgio também reagiram à escalada do conflito. O ouro captou algum interesse dos investidores na segunda-feira, numa reação inicial às tensões no Médio Oriente. No entanto, esse movimento perdeu rapidamente força à medida que o mercado começou a focar-se no impacto inflacionista da subida do petróleo e na possibilidade de taxas de juro mais elevadas, um cenário que tende a penalizar um ativo sem rendimento, como o ouro.

Apesar da deterioração do contexto geopolítico, a reação dos mercados acionistas manteve-se relativamente contida. Para já, os investidores parecem assumir que o conflito permanecerá limitado e sem impacto relevante na atividade económica global.

Ainda assim, o principal risco para os mercados continua a estar ligado ao setor energético. A história mostra que episódios de tensão no Médio Oriente podem escalar rapidamente, sobretudo quando envolvem riscos para infraestruturas energéticas críticas.

Um aumento prolongado dos preços da energia poderá também influenciar as expectativas de inflação nos próximos meses. Caso o petróleo mantenha a trajetória ascendente, o impacto poderá refletir-se nos custos de transporte e produção, criando obstáculos para o processo de desinflação.

Neste contexto, a política monetária volta a assumir um papel central. Este cenário reforçaria o tom restritivo da Reserva Federal, numa altura em que os mercados continuam a antecipar cortes de taxas de juro ao longo do ano.

A evolução do preço do petróleo deverá continuar a ser o principal barómetro para avaliar o impacto económico desta crise. Uma escalada que comprometa o fluxo de energia do Médio Oriente poderá rapidamente traduzir-se em novas pressões inflacionistas, complicando o enquadramento para os bancos centrais.