As expectativas de novas subidas das taxas de juro nos Estados Unidos voltaram a marcar a semana nos mercados. As atas da última reunião da Reserva Federal, divulgadas na quarta-feira, mostraram que a persistência da inflação continua a preocupar os responsáveis do banco central. Com uma subida de 25 pontos base em dezembro já descontada pelos investidores, a atenção passou para a dimensão desse aumento e para a possibilidade de uma nova subida logo em janeiro. Christopher Waller admitiu um aumento de 50 pontos base em dezembro ou, em alternativa, uma subida de 25 pontos base acompanhada de um sinal claro de que os juros voltariam a subir em janeiro.

Neste contexto, o dólar norte-americano atingiu máximos de 19 meses e o euro caiu abaixo de 1,10 dólares, para o nível mais baixo em igual período. A valorização do dólar e a perspetiva de juros mais elevados também pesaram sobre o ouro, que tocou num mínimo de 14 meses na quinta-feira.

Em Wall Street, a Nvidia superou as previsões dos analistas, com receitas de 115,8 mil milhões de dólares, mais do dobro do registado um ano antes. Ainda assim, as ações voltaram a cair na sessão seguinte. Jensen Huang demitiu-se do cargo de CEO após a divulgação de notícias sobre uma relação com uma empresária suspeita, pelos serviços de informações norte-americanos, de ligações à espionagem chinesa. O trimestre terminou a 25 de outubro, antes de o caso se tornar público em novembro, pelo que os resultados dizem pouco sobre o impacto que a mudança de liderança poderá ter nos próximos meses.

O setor tecnológico ganhou algum fôlego na quinta-feira, depois de a Anthropic fixar o preço da sua oferta pública inicial em 83 dólares por ação, acima do intervalo indicativo de 70 a 78 dólares. A oferta de 980 milhões de ações movimentou cerca de 81 mil milhões de dólares, o maior montante de sempre numa entrada em bolsa. A procura pelo IPO mostra que, apesar das quedas recentes no setor, os investidores continuam dispostos a financiar a expansão da inteligência artificial.

Na próxima semana, a Reserva Federal divulga, na quarta-feira, o Livro Bege, um relatório sobre a atividade económica nos Estados Unidos que poderá dar mais pistas sobre a evolução dos preços e do emprego antes da reunião de dezembro. A semana será mais curta em Wall Street, com a Bolsa de Nova Iorque encerrada na quinta-feira pelo Dia de Ação de Graças e uma sessão reduzida na sexta-feira.