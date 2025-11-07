Análise semanal de mercado

No início desta semana, os mercados acionistas recuaram acentuadamente, num momento em que crescem os sinais de exaustão na valorização das empresas ligadas à inteligência artificial (IA). O S&P 500 e o Nasdaq, os principais índices americanos, caíram 1,70% e 2,70%, respetivamente. A tendência altista, iniciada em abril após o fundo formado na sequência das tarifas impostas pelos EUA, tem levado a máximos sucessivos, e os investidores começam a questionar se as valorizações das grandes tecnológicas permanecem sustentáveis. A Palantir, empresa norte-americana de software com ligações ao setor da defesa, esteve no centro das atenções no início da semana. Apesar de ter superado as expectativas de Wall Street com resultados trimestrais sólidos, as ações da empresa caíram mais de 13%. O movimento alimentou a perceção de que parte do entusiasmo em torno da IA poderá estar a entrar numa fase de exuberância irracional. As quedas foram agravadas pelos alertas de vários líderes bancários, incluindo os CEOs do Morgan Stanley e do Goldman Sachs, que admitiram a possibilidade de uma correção significativa nos mercados. O aviso soma-se ao de Jamie Dimon, do JPMorgan, que já em outubro expressara receio de uma correção nos próximos meses.Na segunda metade da semana, contudo, os índices recuperaram fôlego e deram início a uma nova escalada, apoiados por dados económicos positivos nos EUA, nomeadamente nos indicadores de emprego e serviços, que reforçaram a perceção de uma economia ainda resiliente. O retorno dos compradores após a queda inicial mostra que o apetite por risco persiste, embora num ambiente mais cauteloso. No balanço da semana, o mercado permanece dividido entre a confiança na economia americana e a preocupação com valorizações excessivas, especialmente no setor tecnológico. A volatilidade crescente sugere que os investidores estão mais sensíveis a qualquer sinal de fraqueza e que as próximas semanas poderão ser decisivas para determinar se o rali da IA ainda tem espaço para continuar.