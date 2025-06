António Costa sabia que não tinha alternativa a demitir-se!

Ao sair, vitimizou-se, deu um ar de honradez. Nestes casos recordamos sempre Jorge Coelho, que foi uma espécie de primeiro-ministro sombra, enquanto António Guterres vivia o pesadelo da doença terminal e da morte da sua mulher. Coelho distribuía lugares e tratava com brio do lado negro da política partidária socialista. Hoje, quando o recordamos, falamos do homem e da sua honra que se demitiu na madrugada em que caiu a Ponte de Entre os Rios. «A culpa não pode morrer solteira!», disse. Embora fosse um facto do qual não tinha qualquer culpa, mas que, no seu entender, e bem!, deixava de ter condições políticas para continuar ministro.