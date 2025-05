Aos portugueses o que é dos portugueses

O Orçamento é um instrumento importante para o país; e quando está em risco a estabilidade que esse instrumento confere, não há decisões simples a tomar, tem é de haver determinação no caminho a seguir. Marcelo Rebelo de Sousa foi capaz de o fazer. Os portugueses estão na expectativa de melhoria do poder de compra no próximo ano - e é disso que precisa também a economia: um crescimento por via do consumo interno para compensar a quebra nas exportações. Daí a decisão de salvar a redução do IRS, os aumentos de salários na Função Pública e do Salário Mínimo Nacional, mais apoios sociais que protejam os mais vulneráveis, mais apoios às rendas e ao crédito à habitação. Depois, pode-se questionar - e deve-se - se estas medidas são suficientes ou não para evitar que muitas famílias entrem numa situação de fragilidade económica ainda mais débil. Pode e devem discutir-se medidas no OE2024 que retiram poder de compra aos portugueses, por outro lado, por via do aumento de impostos indiretos, como o do tão polémico Imposto de Circulação Automóvel (IUC), para veículos anteriores a julho de 2007.