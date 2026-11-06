As alianças caíram. A evidência fica.

Durante seis anos, o sistema financeiro global habituou-se a medir a sua transição climática em compromissos: metas anunciadas, alianças assinadas, relatórios publicados. Esta semana, pela primeira vez desde 2019, essa medida deixou de subir. O novo relatório do Net Zero Finance Tracker, da Climate Policy Initiative, avalia 1.500 das maiores instituições financeiras do mundo, que gerem cerca de 315 biliões de dólares em ativos. A conclusão é clara: o progresso nas metas e na implementação estagnou.

Os números não deixam margem para dúvidas. Em 2025, a fatia de ativos detidos por instituições classificadas como “em progresso” ou acima nas metas climáticas desceu de 27% para 26%. Na implementação, desceu de 43% para 40%. A Net-Zero Banking Alliance deixou de existir em 2025. A Net Zero Asset Managers suspendeu o acompanhamento e reviu os seus compromissos. Nos Estados Unidos, os reguladores bancários retiraram os princípios de risco climático. Hoje, apenas 8% das instituições americanas publicam planos de transição, contra 20% a nível global.

Seria fácil ver aqui o fim de um ciclo. Prefiro ver outra coisa: o fim de uma ilusão, a de que bastava declarar.

O dado mais revelador é este. As empresas classificadas como alinhadas ou em alinhamento representam 35% do valor das carteiras, mas apenas 12,5% das emissões financiadas. O capital aprendeu a escolher rótulos. Ainda não aprendeu a mudar a economia real.