As Conversas do CEIIA

Nunca como agora foi tão importante saber conversar. Uma boa conversa é cada vez mais um momento e um espaço de partilha de ideias e conhecimento, de discussão de diferentes perspetivas e visões. De encontro e de confiança. As 10 Conversas no CEIIA que se têm vindo a realizar num dos mais emblemáticos centros de competência do país são ser mesmo isso. Dez temas e dez oradores de referência serão o mote para um verdadeiro encontro com o futuro que já começou hoje e para o qual devemos estar mobilizados.

Manuel Sobrinho Simões, reputado médico e investigador, deu o pontapé de partida com uma tema da maior atualidade – a longevidade. Segundo este reputado cientista este é “um tempo em que as pessoas precisam de se encontrar e conversar para em conjunto traçar os melhores caminhos que temos pela frente”. Longevidade significa compromisso com a nossa qualidade de vida individual mas também com a aposta num sentido de inteligência coletiva que seja mobilizador para uma sociedade aberta em que todos nos sintamos integrados. É esse o sentido destas 10 Conversas do CEIIA – desde o talento á inovação, passando pelo conhecimento e valor, temas de grande desafio nestes encontros especiais

Esta crise que estamos a viver veio-nos obrigar a ter que saber reposicionar as nossas agendas. Este novo tempo não significa que tenhamos que deixar de partilhar ideias ou de participar no espaço público de que nos fala Daniel Innerarity. Pelo contrário. Nunca como agora foi tão importante reforçar a dimensão interpessoal das nossas relações humanas com um sentido muito claro de estar em rede e ter uma atitude positiva para aprender com os outros e partilhar com os outros a nossa visão das coisas e o conhecimento que temos e que deve ser a base de uma reflexão conjunta inteligente sobre os desafios que temos pela frente.

As organizações em que estamos são muito o que nós somos. E apesar desta nova revolução digital que está a alterar a cadeia de valor dos negócios e a agilizar a dinâmica das articulações em rede, a capacidade de antecipar o futuro é algo que continua muito a depender do sentido de oportunidade e de abertura para ser inovador e eficiente. A partilha de informação e de conhecimento deve ser um contexto e um conceito que emerge desta capacidade natural de sermos livres e podermos contribuir com ideias para uma maior qualidade das nossas instituições e uma maior realização individual dos cidadãos. Nós somos muito o que partilhamos e nós vamos continuar a partilhar porque acreditamos no futuro e queremos fazer parte dele.

O conhecimento não se constrói por decreto. Passa por um processo colaborativo, em rede, de partilha de ideias e de informação, com o objetivo de ajudar a encontrar novas pistas de abordagem inteligente para um tempo novo que aí vem. As Conversas do CEIIA são isso mesnmo – um contributo simples e prático para fazer da partilha um instrumento de construção de novas abordagens estratégicas focadas no valor, na inovação e na criatividade como enablers de distinção competitiva para uma nova agenda com sentido.