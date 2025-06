As deepfake são uma real ameaça para todos nós

Adicionalmente, a autenticidade dos deepfakes pode ser aproveitada em ataques de engenharia social. Tanto os deepfakes como esta, dependem da manipulação da confiança. Permitem criar o conteúdo que a engenharia social explora para enganar os alvos e os leva a tomar determinadas ações. Assim, a combinação da tecnologia deepfake com as técnicas de engenharia social tem o potencial de aumentar a eficácia do engano, apresentando um conteúdo altamente realista e genuíno. Quando combinados com táticas de engenharia social, os deepfakes podem iludir e aumentar o engano, fornecendo provas visuais ou auditivas para apoiar a narrativa manipuladora.