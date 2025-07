As ilusões da realidade virtual e aumentada

Os Ray-Ban são uma adição interessante ao hardware da Meta, apesar de não se prever que vão vender milhões. Os Quest 3 com certeza têm capacidade para vender mais. Felizmente, Mark Zuckerberg deixou-se de grandes visões do metaverso e trouxe as coisas um pouco mais para a Terra. Isso ficou claro com o anúncio do Meta Quest for Business, que vai chegar este mês e prova que a Meta sabe, como a Apple, onde está o núcleo desta indústria: nas utilizações profissionais.