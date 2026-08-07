As lições de Ceuta

A crise de Ceuta não foi apenas mais um episódio de imigração irregular. Foi um teste à capacidade da Europa para proteger as suas fronteiras, gerir fluxos migratórios e preservar a coesão política. Quando dezenas de milhares de pessoas atravessam uma fronteira externa da União Europeia em poucos dias, fica evidente que a imigração deixou de ser apenas uma questão humanitária para se tornar um desafio estratégico.

A primeira reflexão é no plano geopolítico. O episódio de Ceuta demonstra que a migração pode transformar-se num instrumento de pressão entre Estados. Sempre que o controlo das fronteiras europeias depende da vontade de países terceiros, a União Europeia torna-se vulnerável. A resposta não pode limitar-se à gestão de crises: exige uma política externa mais firme, uma proteção eficaz das fronteiras comuns e relações equilibradas com os países vizinhos, onde a cooperação não signifique dependência.

O segundo plano de discussão relevante é demográfico. A Europa envelhece rapidamente, tem baixas taxas de natalidade e necessita de trabalhadores para sustentar o crescimento económico e os sistemas de proteção social. Mas reconhecer essa realidade não implica aceitar fluxos desordenados. Uma política migratória sustentável deve privilegiar imigração legal, qualificada e integrada, acompanhada de investimentos na natalidade, na formação e na integração cívica. O verdadeiro desafio é garantir que a diversidade enriquece as sociedades sem enfraquecer os valores, a cultura e a identidade que as unem.

Por fim, existe a dimensão económica. A imigração pode aumentar a produtividade, aliviar carências de mão de obra e reforçar a base fiscal. Contudo, quando ocorre sem planeamento, exerce pressão sobre a habitação, os serviços públicos e a despesa social, alimentando tensões e polarização. Uma economia aberta necessita que sejam estabelecidas regras claras: acolher quem contribui, combater as redes de tráfico humano e assegurar que direitos caminham lado a lado com deveres.

Ceuta foi mais do que um episódio numa especial fronteira espanhola. Foi também um aviso para toda a Europa, que tal como Portugal, deve evitar inferências simplificadoras. A emigração não pode ser nem ignorada, nem diabolizada. Deve ser sim reorganizada – ou seja, nem portas totalmente abertas, nem portas totalmente fechadas. O equilíbrio passa por controlar as fronteiras, selecionar melhor os fluxos migratórios, acelerar a integração de quem chega legalmente e criar condições para que os próprios portugueses possam construir o seu futuro no país. Uma política migratória equilibrada não é um sinal de fraqueza nem de hostilidade. E é , acima de tudo, uma condição para preservar a confiança dos cidadãos e a sustentabilidade do projeto europeu.