As soluções para a Habitação no ‘Relatório Draghi’

Com a Euribor em terreno negativo durante anos, o imobiliário ficou mais atrativo do que as aplicações tradicionais, e atraiu fundos, investidores institucionais e compradores não-residentes. O mesmo crédito barato permitiu também a muitas famílias comprar casa, pelo que o efeito foi desigual. Em Lisboa, no Porto, em Madrid e em Barcelona, os preços acabaram por se afastar dos rendimentos locais.

Em setembro de 2024 o quadro negro da habitação ainda não estava completo, mas a inteligência, trajeto e experiência de Mario Draghi já o deveriam ter levado a pensar que se tratava de uma bomba prestes a explodir.

As críticas dos vários setores a Draghi estavam, em larga medida, certas. O tema da habitação não foi um tema central no relatório. Mas Mario Draghi pôs o dedo na ferida em três ocasiões, apontando três problemas de competitividade causados pela crise na habitação. Mais importante: apontou medidas, ainda que genéricas, para corrigir a rota.

Primeiro, apontou a disparidade na Habitação como barreira à mobilidade do trabalho. O relatório assinala que a falta de habitação a preços acessíveis impede os trabalhadores de aceitarem ofertas de emprego nas regiões onde há mais dinamismo, sobretudo nas áreas metropolitanas, e que a escassez e o custo das casas limitam a fixação de quadros qualificados e dificultam o recrutamento por parte das empresas e dos ecossistemas de inovação. Segundo, como instrumento de retenção de talento. Solução proposta: apoio à habitação por parte dos Estados-membros como incentivo para os jovens investigadores no início de carreira, para que não emigrem para fora da União. Terceiro, como tarefa do Estado Social, a quem cabe reforçar o parque habitacional público, com a recomendação de reorientar os fundos da Política de Coesão para a habitação.

O diagnóstico é certeiro e as respostas são razoáveis. Mesmo vindas do homem que, para salvar a Zona Euro, a submergiu durante anos em euros baratos.

A questão principal, porém, é outra. Em que ponto estaríamos hoje – Portugal, Espanha e a UE como um todo – se este (e outros alertas) do Relatório Draghi tivessem tido uma resposta prática, vertida num plano de ação comunitário, com reflexo depois nas políticas nacionais e na aplicação dos Fundos de Coesão? O problema da Europa não tem sido a falta de diagnóstico, tem sido a falta de coragem (coletiva e de cada uma das nações) em enfrentar o problema e assumir as dores da cura.