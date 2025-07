Bons sonhos na almofada de Medina

Abater a dívida pública tem um nobre propósito para o futuro, quando sobrecarregamos menos as gerações futuras com os encargos de hoje e de ontem. Se não dermos esperança aos jovens num país que ofereça uma economia mais forte, com melhores empregos e melhores salários, com mais competitividade e mais produtividade, não vamos fazer mais do que exportar talento em charters cheios para os países das oportunidades. Estaremos condenados ao empobrecimento e à ignorância. Estaremos na cauda dos rankings até ninguém dar por nós, a não ser pelo sol, praias, poesia e um punhado de boa gente para receber os endinheirados estrangeiros que vão procurar este amigável povo, gerido por políticos com pouca ambição, que não ousam investir no seu maior capital.