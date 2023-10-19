Capital de Risco: tendências recentes e revisão do quadro legal aplicável

O desenvolvimento do mercado de capitais, ao permitir uma estrutura de financiamento das empresas mais equilibrada, ao facilitar o financiamento de investimentos de longo prazo e ao promover o crescimento e a transparência das empresas, apoiando a inovação e o empreendedorismo, deve ser parte integrante de um processo de crescimento económico sustentado. Os projetos de transição digital e energética atualmente em curso, tendencialmente de longo prazo e envolvendo necessidades de investimento avultadas e adequadas ao nível de risco, tornam o papel do mercado de capitais no financiamento da economia ainda mais relevante..De acordo com o relatório da OCDE sobre o mercado de capitais em Portugal, publicado em 2020, ao longo das últimas décadas, os "investidores institucionais alternativos", incluindo os Fundos de Capital de Risco (FCR), tornaram-se importantes fornecedores de capital a nível internacional; porém, em Portugal, de acordo com a mesma fonte, a dimensão dos "mercados de capitais privados" é bastante inferior às "médias europeias"..A última edição do Relatório sobre a Atividade de Capital de Risco da CMVM evidencia um crescimento significativo da atividade deste setor em Portugal nos últimos três anos, medido pelos montantes sob gestão, pelo número de entidades participadas e pelo número de participantes dos FCR. No final de 2022, cerca de 62% do valor total dos ativos sob gestão correspondia a FCR de "private equity" e 35% a FCR de "venture capital". Verificava-se, ainda, a concentração dos fundos em estratégias de investimento de "growth/mezzanine" e uma diminuição da importância relativa dos ativos sob gestão em estratégias de investimento de "turnaround/special situations"..Como em qualquer segmento do mercado, a regulação aplicável à gestão de ativos, onde se inclui o capital de risco, tem um impacto significativo não apenas na sua atividade, como na sua própria robustez..Importa, assim, destacar a revisão, em 2023, do quadro legal aplicável à gestão de ativos em Portugal, essencialmente motivada pela complexidade gerada pelas sucessivas alterações que o regime legal sofreu nas últimas duas décadas (em parte associadas à necessidade de transposição de diretivas europeias) e pela existência de requisitos adicionais (face aos europeus) impostos pela lei nacional, impactando negativamente a competitividade do nosso mercado. A revisão efetuada, que deu origem ao Regime da Gestão de Ativos (Decreto-Lei n.º 27/2023, de 28 de abril), teve assim por base princípios de simplificação, consistência e proporcionalidade, promovendo a competitividade e atratividade do mercado nacional sem colocar em causa a proteção do investidor..A redução dos tipos de entidades gestoras de ativos, juntamente com o alargamento da atividade permitida a cada tipo, em particular no que diz respeito às Sociedades de Capital de Risco (SCR), permite (i) maior flexibilidade na gestão dos ativos, (ii) otimização de recursos e (iii) redução de custos..A distinção das entidades gestoras com base na sua dimensão faz com que os requisitos legais aplicáveis sejam diferenciados e proporcionais, podendo as gestoras de menor dimensão ficar sujeitas a requisitos menos restritivos, sem colocar em causa, claro está, o cumprimento da legislação da União Europeia..Igual destaque deve ser dado à simplificação de processos administrativos: o novo regime prevê a redução significativa de prazos legais, incluindo no que toca a processos de autorização de entidades gestoras, por parte da CMVM, e sujeita a mera comunicação o registo de uma parte significativa de organismos de investimento coletivo anteriormente sujeitos a processos de autorização..Os requisitos de acesso ao investimento em FCR tornam-se menos exigentes, em termos de montante mínimo de investimento inicial. Porém, este "aliviar" de requisitos ocorre num enquadramento em que todas as entidades gestoras, incluindo as SCR, são obrigadas a avaliar a adequação dos conhecimentos e experiência dos investidores não profissionais aquando da comercialização de unidades de participação..Em linha com o recomendado pela OCDE, com estas (e outras) alterações previstas no Regime da Gestão de Ativos procurou-se um equilíbrio mais adequado entre a robustez das entidades supervisionadas, a proteção dos investidores e a competitividade do mercado nacional. A par de outras ações que a CMVM tem vindo a desenvolver, espera-se que este novo regime legal contribua para o desenvolvimento sustentável do mercado de capitais e, consequentemente, para o crescimento da nossa economia..Inês Drumond, Vice-Presidente da CMVM