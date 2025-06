Casamentos ou eventos?

Entram em fila, aos saltos, para dentro da tenda onde será servido o jantar. Sim, porque nos dias de hoje ninguém casa ao almoço, é cedo. Esse trajeto, que normalmente assusta os convidados mais velhos, demora dois minutos e é estudado ao pormenor: a música, as luzes, as flores que se agitam, o percurso, o timing certo. Nada pode falhar. Atrás da noiva e do noivo, no cotejo, estão as madrinha e os padrinhos. Dez, no mínimo. As Igrejas não estão preparadas para os sentar nos bancos da frente nem a folha do registo comporta mais do que duas assinaturas. Mas não faz mal. A questão é que a noiva teve mesmo de convidar a Ana, a Marta, a Paula, a Rita e a Filipa ou pegavam-se todas. Além disso, todas convidam todas cada vez que uma resolve deixar de viver com o namorado para casar com ele. É já um costume. Nas crises matrimoniais - se implicarem a convocação dos padrinhos para ampararem a união festiva - aluga-se uma sala num hotel e organiza-se uma conferência. O importante é que todos participem.