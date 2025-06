Cibersegurança: as lições aprendidas ficam para quem as pratica

Uma segunda razão para a não partilha de informação sobre incidentes está ligada com as condicionantes associadas aos seguros e resseguros de cibersegurança. Os seguros (e resseguros, tipicamente no caso das empresas de maior dimensão) poderão não cobrir os danos causados pelo ataque se se concluir que a empresa segurada foi negligente na sua abordagem ou se se descobrir que não tomou medidas razoáveis para proteger os seus ativos, ou até se a empresa segurada não estiver em conformidade com as políticas de segurança estipuladas na apólice. Não só o incidente pode ser motivo para negar a cobertura, como pode também aumentar o valor do prémio do seguro nos anos seguintes.