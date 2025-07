Competências digitais precisam-se com urgência

Mas o investimento não se fica só do lado das empresas - onde a oferta tem vindo a aumentar -, os hábitos de consumo têm uma preponderância igualmente importante nesta equação. Apesar de se poder fazer compras no conforto do lar, a qualquer hora e em qualquer dia, Portugal está entre os cinco países da União Europeia com menor percentagem de compras online, segundo dados do Eurostat. Abaixo do nosso País estão Itália, Chipre, Roménia e Bulgária. Os nossos 62% de portugueses que usam as plataformas digitais para fazer compras nem se comparam com a quase totalidade dos dinamarqueses ou dos holandeses. A conclusão vem de um outro estudo, mas encaixa aqui perfeitamente: a maioria dos consumidores portugueses prefere deslocar-se aos espaços comerciais, diz o relatório "Shopping Pulse", da Klarna, em vez de comprar na internet.