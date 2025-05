Continuar a acreditar nas exportações

A economia portuguesa caiu no 3.º trimestre face aos três meses anteriores, registando a primeira contração em cadeia desde a pandemia. O recuo foi de 0,2% do PIB, com o crescimento homólogo (em comparação com igual período do ano passado) a ficar-se pelos 1,9% - um abrandamento em relação aos 2,6% do 2.º trimestre.



A desaceleração significativa das exportações de bens e serviços provocou este afrouxar do crescimento. A quebra da procura externa - em virtude do arrefecimento económico global, da instabilidade geopolítica e da subida dos juros - está a penalizar os setores exportadores, cujos principais mercados (Espanha, França, Alemanha...) se encontram em estagnação.



Perante este cenário, as PME exportadoras têm de reagir com a eficácia e resiliência que demonstraram durante as crises financeira, pandémica e inflacionista. Importa lembrar que o peso das exportações no PIB ronda hoje os 50%, valor que foi alcançado após, justamente, sucessivos períodos de contração económica. As exportações tornaram-se, assim, o principal motor da economia, não apenas por causa do turismo mas também pela competitividade quer dos setores emergentes, quer dos setores tradicionais.



A reação à retração da procura externa não pode passar por direcionar os bens e serviços para o mercado interno, pois também não se espera uma aceleração do consumo em Portugal. Por outro lado, competir nos mercados externos pelo preço é um déjà-vu que está hoje condenado ao insucesso. Os nossos salários deixaram, e bem, de ser um fator de competitividade e os elevados custos de produção atuais, em particular com a energia, não permitem baixar preços.



Resta aos setores exportadores o incremento de fatores como a produtividade (mais qualificação e melhor gestão), a eficiência (otimizar processos com recurso à digitalização), a I&D (desenvolver bens/serviços inovadores), a diversificação de mercados (apostar em países com melhor situação económica), o marketing e vendas (melhorar o comércio eletrónico e as vendas online), a logística e distribuição (entregas mais eficientes e pontuais) ou as parcerias internacionais (integrar redes de negócios que facilitem a entrada nos mercados).



Não há razões para não acreditarmos na competitividade do setor exportador. Mas é de esperar que da parte de organismos públicos, como a AICEP e o Banco de Fomento, haja um apoio assertivo às empresas exportadoras, que atenue os desafios da atual conjuntura.