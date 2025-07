COP meio cheia, COP meio vazia

Os portugueses, quando têm os meios para o fazer, não têm quaisquer dúvidas em optar pelas soluções ecologicamente mais responsáveis. As vendas de veículos elétricos e híbridos plug-in não têm parado de subir. Neste ano, de acordo com dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal, as vendas (novos e usados) deverão rondar as 60 mil unidades, correspondentes a cerca de 31% de todos os veículos de passageiros vendidos ao longo do ano.