Corremos atrás do prejuízo, como sempre

Anda o setor do Turismo a puxar por bons recordes, que contribuem fortemente para a melhoria da economia nacional, e o aeroporto de Lisboa arrasta-nos para maus recordes. O principal culpado é uma governação política onde faltou sempre ambição e coragem para decidir o futuro de uma das infraestruturas mais importantes para o País. No ano passado, o aeroporto de Lisboa movimentou 34,6 milhões de passageiros (um aumento de 184% em relação a 2021, segundo o Eurostat). Este ano, o turismo prepara-se para bater novos recordes, e ao mesmo tempo que piscamos o olho aos norte-americanos, canadianos, sul-coreanos, brasileiros, tentamos manter em alta as visitas dos turistas britânicos, alemães, franceses. Procuramos cada vez mais alcançar turistas exigentes e endinheirados - que é o que todos os países concorrentes querem tanto quanto nós. Depois, embelezamos a marca Portugal com um aeroporto de Lisboa considerado o quarto pior do mundo (em 194) no ranking anual da AirHelp. Uma infraestrutura a rebentar pelas costuras, que estamos a sobrecarregar mais e mais e mais. Para o ano, a perspetiva é de novos recordes para o turismo nacional - e ainda bem -, mas e agora, se não podemos culpar os bons resultados pelos maus, de quem é a culpa?