Entretanto, as pessoas vão "escolhendo com os pés", emigrando, algo muito mais fácil hoje com a livre circulação de pessoas e de informação. Os críticos dirão que andamos a desperdiçar recursos, treinando os nossos jovens para países terceiros. No curto prazo, é verdade. O desafio é criar condições para que tal deixe de acontecer, pelas boas razões: encontrar cá alternativas que reconheçam o valor do que está a ser oferecido. É esse o caminho certo, no longo prazo. No qual, estamos todos mortos!

20 anos começa a ser um período longo. Mudou a oferta, mas pouco mudou a procura. Porque vivemos no curto prazo e o imediato, e o clubismo, imperam na política e nas políticas. Na retórica, as medidas tudo mudam. Na prática, para tudo ficar na mesma. Ao contrário da canção, não há "coragem de correr contra a ternura". Protege-se, procrastina-se. Adia-se o futuro, como se ele não viesse a acontecer. Em pior. O futuro é agora?



Economista e professor universitário