Crescimento económico de Portugal regressa à cauda da União Europeia em 2024

Foi precisamente a recuperação mais rápida e forte do que o esperado do turismo que explicou o nosso crescimento económico relativamente alto em 2022 e 2023 (3.ª e 6.ª posições nos dados da Comissão - os valores de variação real do PIB são mostrados na Figura 1), a refletir a imagem de Portugal enquanto destino turístico bonito e seguro, longe do conflito na Ucrânia, ao mesmo tempo em que a procura turística teve um impulso extraordinário com a utilização da poupança da pandemia e o forte desejo de viajar após as restrições impostas por motivos sanitários.