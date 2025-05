Curta sobre as contas das SAD  

Geralmente compara-se ativos, passivos, capitais próprios, receitas, custos e resultados operacionais sem atletas (receitas e custos por tipo), as receitas com vendas de atletas, os custos com as transações (por vezes ignorando-se o abate do valor contabilístico dos passes), as mais-valias das transferências, o investimento em atletas (confundindo-se compra, custo e pagamento) e as sempre apetitosas comissões de agentes.