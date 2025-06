Demora inexplicável

A intenção da remodelação do Mundial de clubes foi manifestada em 2016, apontando 2019 como ano de estreia. Foi adiado para 2021 e, devido à pandemia, remetido para 2025. Até que, em junho deste ano, foi confirmada a realização do evento, avançando-se até as vagas para cada confederação e a limitação a dois clubes por país (exceto havendo três ou quatro vencedores da principal prova continental oriundos do mesmo país).