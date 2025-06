Desafio demográfico ganha relevância

Na componente migratória, importa destacar que do total dos imigrantes permanentes (aqueles que entraram no nosso país com a intenção de aqui permanecer por um período igual ou superior a um ano), mais de metade tinham nacionalidade estrangeira, 70% residiam anteriormente fora da União Europeia e mais de três quartos (77,9%) eram pessoas em idade ativa. Nos emigrantes permanentes, a esmagadora maioria (mais de 90%) são pessoas em idade ativa e, sobretudo, com qualificação superior.