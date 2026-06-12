Desagravamento fiscal na habitação: mais questões do que respostas

Saiu esta sexta-feira o tão esperado decreto-lei sobre as medidas de desagravamento fiscal na habitação (D.L. n.º 97/2026, de 20 de maio). Pese embora já ter falado sobre este tema, creio ser relevante voltarmos a pensar sobre a eficácia das medidas. Num contexto marcado pela falta de casas para os bolsos das famílias portuguesas, inflação moderada e persistente aumento do custo da habitação, o Governo português decidiu avançar com medidas de desagravamento fiscal no setor imobiliário, destacando-se a aplicação da taxa reduzida de IVA de 6% em determinadas obras de construção e reabilitação habitacional. À primeira vista, trata-se de uma medida socialmente justa e economicamente estimulante. Contudo, uma análise mais aprofundada revela que esta decisão está longe de ser consensual, levantando mais dúvidas do que soluções efetivas para os problemas estruturais da habitação em Portugal.

A principal justificação para a redução do IVA assenta na necessidade de tornar a habitação mais acessível. Em teoria, ao diminuir a carga fiscal sobre a construção e reabilitação, os custos finais suportados pelos promotores e pelos consumidores deveriam baixar. Isso poderia incentivar a oferta de novas habitações e facilitar o acesso à casa própria, sobretudo para a classe média e para os jovens. No entanto, a realidade do mercado imobiliário português demonstra que a redução de impostos nem sempre se traduz numa descida proporcional dos preços.

Um dos aspetos controversos desta medida prende-se com a definição dos critérios de elegibilidade. A aplicação do IVA a 6% não abrange todas as situações, criando zonas cinzentas e potenciais desigualdades. Muitos proprietários desconhecem se as suas obras se enquadram nos requisitos legais, enquanto pequenas empresas de construção enfrentam dificuldades burocráticas na interpretação da legislação fiscal. Esta complexidade pode originar conflitos administrativos, atrasos e até situações de evasão ou planeamento fiscal agressivo.

Além disso, existe uma questão de fundo que não pode ser ignorada: o problema da habitação em Portugal não resulta apenas da carga fiscal. A escassez de oferta pública, a especulação imobiliária, a pressão do turismo nas zonas históricas e os baixos rendimentos médios da população são fatores estruturais que não se resolvem exclusivamente com incentivos fiscais. Reduzir o IVA pode aliviar custos pontuais, mas dificilmente resolverá a crise habitacional sem uma estratégia integrada e sustentável.

É também relevante considerar o impacto territorial da medida. Nas grandes cidades, onde os preços imobiliários atingem valores muito elevados, o benefício fiscal tende a ter menor expressão no preço final dos imóveis. Já em regiões do interior, onde a procura é reduzida e o envelhecimento populacional é acentuado, a medida poderá revelar-se insuficiente para atrair investimento e fixar residentes. Assim, o desagravamento fiscal corre o risco de produzir efeitos assimétricos e reforçar desigualdades regionais.

Parece-me que a redução do IVA para 6% na habitação representa uma tentativa politicamente apelativa de responder à crise habitacional, mas está longe de constituir uma solução definitiva. Embora possa gerar algum dinamismo no setor da construção e beneficiar determinados projetos de reabilitação, subsistem dúvidas legítimas quanto à sua eficácia real, à justiça distributiva e ao impacto nas finanças públicas.

Mais do que medidas avulsas de natureza fiscal, Portugal necessita de uma política de habitação coerente, articulada e estrutural, capaz de equilibrar o interesse económico com o direito constitucional à habitação. Sem essa visão estratégica, o IVA a 6% poderá transformar-se apenas numa solução temporária que beneficia uma minoria para um problema profundamente enraizado.