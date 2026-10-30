Discutir o futuro

São muitos os desafios destes novos tempos. Nunca como agora foi tão importante promover um diálogo inter-geracional, centrado numa abordagem aberta e colaborativa dos desafios que se colocam a uma sociedade em profunda mudança e confrontada com novos problemas para os quais importa encontrar novas soluções. Este é um processo que não se determina por decreto, mas juntando os mais e os menos jovens num verdadeiro sentido de encontro, como a Agenda SK – Sharing Knowledge procurou dinamizar num encontro realizado no Espaço Geradora do Esporão e contou com a moderação da Catarina Furtado e do Carlos Coelho.

Para esta abordagem estratégica do tema do contrato inter-geracional os bons exemplos são muito importantes. O nosso anfitrião deste encontro, o conhecido e respeitado gestor José Roquette, tem seguido um modelo que é uma referência – “todas as semanas escolho vários textos e notícias de jornais internacionais e envio para os meus netos e bisnetos para que possam ler e criticar”. Este sentido de capacidade de análise e crítica será determinante para a construção duma sociedade aberta e participada que é um compromisso inteligente entre a identidade do passado, o sentido do presente e ambição do futuro.

As novas gerações nasceram numa sociedade digital, onde a tecnologia passou a estar na linha da frente da maior parte das nossas decisões em termos de sociedade e de economia. A lógica da partilha e da experiência passaram a ser variáveis chave de uma opção de vida que é de facto diferente das gerações mais velhas.

O que importa nesta matéria é ter a capacidade de juntar as diferentes gerações e de as mobilizar para uma agenda de encontro, partilha e discussão que as mobilize de forma conjunta para um projeto comum que tenha resultados positivos para todos os que valorizam este sentido de comunidade.

A comunidade passou de facto a ser, como bem destaca Geoff Mulgan, professor da UCL, um novo espaço público em que as ideias e o conhecimento farão a diferença. É muito este o propósito desta nossa agenda das Gerações Geradoras que reforça a promoção de um sentido de encontro, partilha e discussão. Fundamental, como muitos destacaram neste aproximar diferentes gerações e fazer das diferentes visões um contexto de convergência para uma discussão que se tem que ter. Com isto criamos sentido de comunidade e de propósito na procura de um caminho que sendo de cada um é também de todos.

Gerações Geradoras. Temos de estar juntos na aproximação das ideias que não sendo as mesmas podem ajudar a encontrar pontes para um percurso que não é fácil mas é sem dúvida muito desafiante. Estamos e continuamos juntos.