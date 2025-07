E se em vez de tinta for gasolina?

A esquerda sabe ser mais e melhor ativista que a direita. A direita, no âmbito dos protestos, nomeadamente na arte gritar, atirar tinta, mostrar o rabo, despir-se, fazer cartazes icónicos como o "Vai estudar, oh Relvas!", é um desastre. Enquanto a esquerda se despe contra as touradas, a direita reza o terço à porta das clínicas do aborto; enquanto a esquerda pinta a barba dos ministros de verde, à direita só lhe ocorre entrar com um megafone no lançamento de um livro. Nem um cartaz, nem um fósforo para queimar uma única página do livro. Nada. A direita, definitivamente não sabe ser um adolescente malcriado. Não há um movimento cívico de direita divertido, arruaceiro, disruptivo, original que irrite verdadeiramente o alvo do protesto. São sempre entediantes, assim como as crianças que vão fazer birras para o quarto e acabam por adormecer.