E você, já teve uma reunião com Nuno Rebelo de Sousa?

A face luminosa da moeda é: Marcelo, o cidadão, aquele que há muitos e muitos anos tira tardes da semana para visitar pessoas no seu estado mais débil, doentes terminais, vaguear pelas alas difíceis dos hospitais. E tem a difícil qualidade de ter conversa para todos. Há até a história de alguém com muitos anos de redacções de jornais que vivendo do outro lado do Tejo dizia qualquer coisa do género: «estou tramada, desde que ele sabe que estou neste estado, sempre que atravessa a Ponte do Tejo para este lado que sente que tem que me vir visitar».