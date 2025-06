Educadamente

O Canadá é o segundo maior país do mundo e tem a terceira maior reserva de petróleo, além de gás natural, minérios e floresta. Abençoado com recursos naturais, soube aproveitá-los como poucos, ao longo do século XX, e isso evidencia-se ainda hoje. No setor da energia, a Cenovus Energy fatura $52bn por ano, a Suncor, $46bn, e a Imperial Oil, $42bn. Em termos de Market Cap, quem lidera é a Embridge Inc., com $74bn, seguida da Canadian Natural Resources Limited, com $62bn. Na agricultura, o país produz e exporta grãos, sementes oleaginosas, carnes, lacticínios, produtos hortícolas, entre outros. Com $10bn de receitas, a J. D. Irving destaca-se nesta área; sendo que na alimentação e bebidas, merecem particular destaque a McCain Foods, a Agropur Dairy Cooperative e, claro, a Maple Leaf Foods. No retalho, entre as maiores companhias figuram os supermercados Loblaws e Sobeys, merecendo igualmente referência a cadeia de lojas de conveniência Couche-Tard, com receitas anuais de $51bn. Nos serviços financeiros, podemos falar do Royal Bank of Canada ($136bn), Toronto-Dominion Bank ($119bn), entre vários outros que claramente se impõem na região e inclusive além-fronteiras. A todos estes setores se acrescenta um forte tecido empresarial nas ciências e tecnologias, abrangendo desde farmacêuticas a informática e tecnologia de ponta. Além de uma academia que já se notabilizou com escolas de pensamento, como é o caso da Escola de Teoria da Comunicação da Universidade de Toronto, onde lecionaram Harold Innis e Marshall McLuhan.