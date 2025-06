Elas também jogam… e bem!

Num estudo realizado no ano 2000 (Goldin; Rouse) foi demonstrado que as audições cegas de músicos aumentam significativamente a contratação de mulheres para orquestras. Desde então, creio que o preconceito de género foi mitigado na sociedade ocidental, porém subsiste ainda. E o desporto é das áreas onde, porventura, mais é notado.

Excluindo os Jogos Olímpicos, apenas 4% das transmissões televisivas de desporto são protagonizadas por mulheres. Mandam as audiências, dirão os decisores (e os patrocinadores). A perceção de inferior qualidade do produto é a raiz do problema, por norma justificada com a menor capacidade física no feminino. Será mesmo assim?