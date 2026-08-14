Empresas no olho do furacão: cumprir tudo e competir, como?

Novas regras sobre transparência salarial, critérios ESG mais apertados, salários mínimos a subir, Inteligência Artificial, custos operacionais a disparar e o eterno problema português, a produtividade abaixo da média europeia. As empresas nacionais estão no meio de uma espécie de tempestade perfeita, com uma série de novas obrigações físicas, tecnológicas, laborais e ambientais para cumprir, e podiam ter-se preparado melhor para ela, visto que não chegou sem aviso.

No entanto, quando estamos no meio do furacão, importa pouco olhar para o passado – ou, como diz o ditado popular, que funciona muito melhor em inglês, mas que replico aqui em tradução livre, “se estás a atravessar o inferno, continua a caminhar”. Neste caso, em concreto, significa que as organizações têm de se apressar a cumprir as regras se querem ter alguma hipótese de ganhar terreno às suas pares europeias e mundiais.

As novas normas de transparência salarial, que deverão ser transpostas da diretiva europeia para a lei nacional muito em breve – já há proposta, mesmo que dois meses depois do prazo determinado pela UE –, vão obrigar as empresas a mexer em algo que lhes é muito caro (os salários) e que vai obrigar a algum investimento e, possivelmente, a alguns custos para suprir as desigualdades eventuais.

No ano passado, a Comissão Europeia reconheceu que a adoção das Normas Europeias de Relato de Sustentabilidade (ESRS, na sigla em inglês), que definem o que as empresas devem reportar em termos de dados ambientais, sociais e de governação (ESG) ao abrigo da Diretiva de Relato de Sustentabilidade das Empresas (CSRD) da União Europeia não estava somente atrasada: o documento da Comissão dava mesmo conta de que os custos de reporte são desproporcionados para as PME, que representam mais de 99% do tecido empresarial português. O SME Burden Assessment de 2025 estimava que o custo de compliance ESG já representa 3% a 7% do volume de negócios de muitas empresas – e que o tempo administrativo dedicado ao reporte aumentou 18% num ano.