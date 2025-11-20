Entre o Burnout e a Tribo: o dilema da nova geração

A nova geração de profissionais que está a revolucionar o setor tecnológico enfrenta hoje um dilema cada vez mais evidente: quer alinhamento com os seus valores, impacto real e verdadeira flexibilidade, mas paga, muitas vezes, o preço do desgaste emocional. Trabalhar com sentido já não é um luxo, é uma exigência. Criar soluções que simplificam processos e libertam equipas mostra o valor que estes profissionais podem gerar. Porém, a ambição de transformar o mundo do trabalho nem sempre encontra espaço nas organizações que ainda não acompanharam esta mudança.O modelo tradicional de “trabalhar para viver” deu lugar ao desejo de viver através do trabalho. Muitos jovens consultores tecnológicos trocam de empresa com frequência, ou até abandonam o emprego formal, procurando projetos mais autênticos. Ao mesmo tempo, o setor exige rapidez, inovação e disponibilidade constante. A flexibilidade transforma-se em exaustão quando todos os pedidos são urgentes e a fronteira entre trabalho e vida pessoal desaparece. Não falamos de desinteresse ou de fazer o mínimo, mas de burnout: desmotivação profunda e falta de energia até para corresponder às próprias expectativas.Apesar da corrida pela inovação, a cultura organizacional ainda falha muitas vezes em acompanhar esta transformação. Sentir que pertencem a uma tribo, alinhada com valores, missão e equipa, é essencial para resistir à pressão. Quando o trabalho se limita a cumprir tarefas, falta sentido, ligação e comunidade.Uma Tribo constrói-se com confiança, respeito e cuidado mútuo, não com checklists. São as pessoas que fazem a diferença: as inspiradoras que puxam pelos outros, as apaixonadas que trazem autenticidade, as motivadas que transformam desafios em ação, as gratas que reforçam laços e as de mente aberta que promovem inovação. É este equilíbrio que reduz o risco de burnout e transforma os colegas em equipa.Sem pessoas, não há tecnologia que resista. Na era da transformação digital, há quem se foque exclusivamente em ferramentas, processos e indicadores. No entanto, a tecnologia só gera resultados quando encontra terreno fértil numa cultura forte e humana.A inovação nasce da mente, mas só cresce no coração de uma tribo. Por isso, o contrato de trabalho já não basta. Esta geração procura reconhecimento, crescimento e pertença. E as empresas que investem verdadeiramente em cultura colhem resultados: maior retenção, performance elevada e impacto sustentável.Entre o burnout e a TriboTech, existe um caminho que as organizações podem e devem construir. O grande desafio desta geração será encontrar equilíbrio entre propósito e bem-estar. Porque, como dizia António Variações, “estou bem onde não estou”. Talvez a verdadeira conquista seja aprendermos a estar bem precisamente onde estamos.