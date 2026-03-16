Entre resultados e consciência: o desafio da liderança moderna

Há alguns meses, numa negociação industrial particularmente exigente, um investidor fez-me uma pergunta simples que me ficou gravada na memória: “No fim do dia, o que é mais importante para um líder, ganhar ou durar?” Na altura pareceu quase uma provocação filosófica. Hoje, olhando para o mundo à nossa volta, tornou-se uma pergunta profundamente estratégica.

Vivemos num contexto internacional marcado por tensões geopolíticas, conflitos armados, disputas energéticas e rivalidades tecnológicas. A guerra voltou a ocupar espaço central na política internacional. Países disputam cadeias de valor, recursos críticos e influência estratégica. Alianças mudam rapidamente e decisões são tomadas sob enorme pressão. Em muitos casos, a lógica dominante já não é a cooperação, mas a vantagem competitiva imediata.

Curiosamente, algo semelhante começa a acontecer no mundo empresarial. Muitas organizações operam hoje num ambiente que se aproxima de um verdadeiro campo de batalha económico. Fala-se em conquistar mercados, defender posições estratégicas, neutralizar concorrentes ou dominar cadeias de abastecimento. A linguagem empresarial tornou-se progressivamente militarizada, refletindo uma competição global cada vez mais intensa.

Basta observar setores como a energia, os semicondutores ou a Inteligência Artificial para perceber que as empresas se tornaram atores centrais nesta disputa global. As decisões tomadas numa sala de administração podem ter impacto direto em empregos, cadeias industriais, segurança energética e até no equilíbrio entre regiões do mundo.

É precisamente neste contexto que surge o grande dilema da liderança moderna: como produzir resultados sem perder consciência.

Durante décadas, muitas organizações foram educadas para maximizar resultados de curto prazo. Crescimento rápido, redução de custos e ganhos imediatos tornaram-se métricas dominantes. No entanto, a história recente mostrou os riscos dessa abordagem. Cadeias de abastecimento excessivamente frágeis, crises reputacionais em empresas tecnológicas ou decisões ambientais pouco responsáveis demonstraram que resultados sem consciência podem gerar custos muito maiores no futuro.

Por outro lado, também existem exemplos inspiradores. Empresas que decidiram investir em residência industrial, em inovação sustentável ou na valorização das suas equipas quando ainda não era obrigatório fazê-lo. Em muitos casos, essas decisões pareceram inicialmente menos rentáveis. Mas revelaram-se decisivas quando o ambiente global se tornou mais incerto.

Isto sugere que a verdadeira liderança não está em escolher entre resultados e consciência, mas em integrá-los numa mesma visão estratégica.

Isso exige três mudanças concretas na forma de liderar. Primeiro, recuperar o pensamento de longo prazo. Organizações duradouras são construídas em décadas, não em ciclos trimestrais. Segundo, assumir responsabilidade sistémica, reconhecendo que as decisões empresariais têm impacto social, económico e até geopolítico. Terceiro, cultivar discernimento moral nas decisões estratégicas, perguntando não apenas o que é possível fazer, mas também o que é certo fazer.

Num mundo onde a lógica da guerra parece infiltrar-se em muitos domínios da economia, talvez o verdadeiro líder seja aquele que compreende uma coisa essencial: o objetivo não é apenas vencer a próxima batalha empresarial, mas garantir que a organização continua relevante quando o conflito terminar.

Porque. no fim, os resultados constroem empresas, mas é a consciência que constrói líderes.