Este país não é para novos

Portugal é o quarto país da UE com menos crianças: apenas 9,8% da nossa população tem até 10 anos de idade (22% em 1975), segundo dados da Pordata. Em 50 anos, houve um decréscimo de 12,1% neste escalão etário, o que diz bem da quebra acentuada da natalidade no nosso país. Há cinco décadas éramos o segundo país com mais crianças da Europa comunitária…O estudo A Paternidade em Portugal 2026 oferece explicações para esta quebra, revelando que quase metade dos participantes (47,6%) admitiu não ter intenção de voltar a ter filhos. As motivações apontadas, de acordo com o mesmo estudo, incluem o preço da habitação, o custo de vida e a insuficiência da rede pública de creches. Em suma, a redução da natalidade resulta de “uma perda de confiança das famílias na capacidade de o país lhes oferecer condições previsíveis para projetar a vida”, conclui o estudo do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

A imigração tem permitido atenuar a quebra demográfica e o envelhecimento populacional. Cerca de um terço (35%) dos bebés nascidos no país são filhos de mães estrangeiras, o que faz das comunidades imigrantes o principal motor da natalidade em Portugal. Ainda assim, a manter-se esta tendência demográfica o país caminha para a insustentabilidade socioeconómica, desde logo pela falta de jovens no mercado de trabalho.

Sendo os jovens o grupo etário mais representativo da população ativa, o envelhecimento demográfico tenderá a reduzir a disponibilidade de mão de obra, conduzindo ao agravamento dos respetivos custos. Paralelamente, é expectável uma diminuição da produtividade, dado que os trabalhadores mais jovens revelam, por norma, níveis mais elevados de desempenho, adaptabilidade e capacidade de inovação. Além disso, os jovens dinamizam a economia ao serem mais propensos à iniciativa, à criatividade, ao experimentalismo.

É verdade que a automação, digitalização e robotização dos processos produtivos podem mitigar os efeitos da escassez de trabalhadores jovens, designadamente a perda de produtividade. Mas a transição digital não se faz num ápice, assim como a imigração é insuficiente para contrabalançar o envelhecimento e decréscimo populacional. Por outro lado, os encargos com a terceira idade vão tornar-se mais elevados, em particular os custos com a segurança social e a assistência médica a uma população cada vez mais longeva. Ora, isto põe em causa a sustentabilidade do Estado social, obrigando a repensar o modelo que tem vigorado na Europa.

As empresas são essenciais à promoção da natalidade, dado que delas dependem fatores como a estabilidade laboral, os horários de trabalho ou as remunerações. Considero, por isso, evidente a necessidade de articular com as empresas soluções que permitam uma melhor conciliação entre o trabalho e a vida pessoal e familiar. Sustento que as empresas que adotam boas práticas nesta área devem ser integradas nas políticas públicas de incentivo à natalidade. Um bom ponto de partida para começarmos a reverter o atual cenário demográfico.